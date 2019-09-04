Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. Российским теннисистам не удавалось туда пробиться с 2010 года
Источник: US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. Об этом сообщается на сайте турнира.
В четвертьфинале Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.
Следующий соперник Медведева определится по итогам другого четвертьфинального матча, в котором встретятся швейцарец Роджер Федерер и Григор Димитров из Болгарии.
Как отмечает Sports.ru, Медведев стал первым россиянином в полуфинале турнира Большого шлема с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный.