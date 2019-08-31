Российского теннисиста Даниила Медведева освистали на матче в Нью-Йорке

Зрители Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке освистали российского теннисиста Даниила Медведева во время матча против испанца Фелисиано Лопеса, сообщает BBC News.

В ходе матча Медведев вырвал полотенце из рук болбоя, а затем показал средний палец зрителям (по другой версии, оскорбительный жест был адресован судье).

В итоге Даниил Медведев выиграл со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в 1/8 US Open.

После матча Медведев, обращаясь к трибунам, сказал, что выиграл благодаря зрителям и их энергии.

Даниил Медведев — пятая ракетка мира. 19 августа он впервые занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.