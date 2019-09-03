Парламент Украины принял закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины одобрила поправки в Конституцию, отменяющие депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Законопроект получил 373 голоса народных депутата при необходимом минимуме в 300 голосов. Поправки, в частности, поддержали 252 депутата из партии «Слуга народа».

После вступления закона в силу, из Конституции Украины исключат положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

При этом депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

«Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте 3 сентября.

Поправки, отменяющие депутатскую неприкосновенность, Верховная Рада начала рассматривать еще в 2017 году. Законопроект, отменяющий неприкосновенность с 2020 года, внес Петр Порошенко, занимавший в тот момент пост президента.

В первом чтении законопроект был принят Верховной Радой нового созыва на первом заседании в конце августа.