На Украине начата процедура отмены депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины большинством голосов решила направить в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Перед их дальнейшим рассмотрением необходимо заключение суда, поскольку они предусматривают внесение изменений в Конституцию.

Согласно законопроектам, из Конституции предлагается изъять норму о том, что депутаты Верховной Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без санкции парламента.

Один из законопроектов внес президент Украины Петр Порошенко. Он предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Второй законопроект разработали депутаты. Они считают необходимым отменить неприкосновенность уже в 2018 году.