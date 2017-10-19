Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

На Украине начата процедура отмены депутатской неприкосновенности

112 Украина
12:06, 19 октября 2017
Надежный источник

Верховная Рада Украины большинством голосов решила направить в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Перед их дальнейшим рассмотрением необходимо заключение суда, поскольку они предусматривают внесение изменений в Конституцию.

Согласно законопроектам, из Конституции предлагается изъять норму о том, что депутаты Верховной Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без санкции парламента.

Один из законопроектов внес президент Украины Петр Порошенко. Он предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Второй законопроект разработали депутаты. Они считают необходимым отменить неприкосновенность уже в 2018 году.

Около Верховной Рады в Киеве с 17 октября продолжается акция, участники которой добиваются отмены депутатской неприкосновенности, а также реформы избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда. У здания украинского парламента установлены палатки. В акции принимают участие сотни людей. В числе политиков, которые выступали перед собравшимися, был бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Что делают на Кипре сто тысяч русских?
24 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме