Минюст отчитался о выплатах пострадавшим при теракте в Беслане. Одна компенсация не выплачена
Источник: Интерфакс
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Россия выплатила практически всю сумму компенсаций, назначенных Европейским судом по правам человека родственникам погибших и пострадавших при теракте в Беслане. Об этом министерство юстиции РФ сообщило 3 сентября — в день 15-летия со дня теракта.
«Заявителям выплачены причитающиеся им по постановлению суммы компенсации, за исключением одной заявительницы, наследниками которой до настоящего времени не представлены необходимые для выплаты документы», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.
В 2017 году ЕСПЧ вынес решение по иску родственников погибших и пострадавших при теракте, обязав российские власти выплатить в качестве компенсации 2,955 миллиона евро. Всего истцами значились 409 человек.