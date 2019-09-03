Минюст отчитался о выплатах пострадавшим при теракте в Беслане. Одна компенсация не выплачена

Россия выплатила практически всю сумму компенсаций, назначенных Европейским судом по правам человека родственникам погибших и пострадавших при . Об этом министерство юстиции РФ сообщило 3 сентября — в день 15-летия со дня теракта.

«Заявителям выплачены причитающиеся им по постановлению суммы компенсации, за исключением одной заявительницы, наследниками которой до настоящего времени не представлены необходимые для выплаты документы», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

В 2017 году ЕСПЧ вынес решение по иску родственников погибших и пострадавших при теракте, обязав российские власти выплатить в качестве компенсации 2,955 миллиона евро. Всего истцами значились 409 человек.