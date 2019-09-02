В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова. Три дня назад его выслали из Минска

В Москве задержали 22-летнего Никиту Чирцова, объявленного в розыск после акции протеста 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо». Его доставили в ОВД Пресненского района Москвы.

Чирцова обвиняют по о применении насилия к представителю власти.

30 августа Никиту Чирцова выслали из Белоруссии, где он был задержан, поскольку МВД России объявило его в розыск. Сразу после того, как он прибыл в Россию, его не стали задерживать.

Чирцов рассказывал «Медиазоне», что во время акции протеста за свободные выборы, прошедшей 27 июля в Москве, он вместе с еще одним человеком толкал забор, а затем убегал от полиции. «Собственно, меня стали сотрудники (задерживать), я выставил руки и начал от них убегать. И все», — говорил Чирцов, описывая свое участие в акции.

После протестной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По нему проходят более десяти человек. Дела тех из них, кого обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, выделили в отдельное производство и расследовали менее чем за месяц.