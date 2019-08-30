Белоруссия выслала в Россию участника московских протестов, объявленного в розыск. В Москве его не стали задерживать
Источник: Медиазона
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Милиция Белоруссии 30 августа выслала в Россию 22-летнего программиста Никиту Чирцова, объявленного в розыск МВД РФ, сообщает «Медиазона».
При прилете в аэропорт Домодедово Чирцова не стали задерживать. При этом в белорусской милиции ему говорили, что он объявлен в розыск по «московскому делу».
По словам Чирцова, на паспортном контроле в Домодедово сотрудница погранслужбы ФСБ «очень долго по телефону сверялась с кем-то, в принципе ничего не говорила, минуту-полторы, потом трубку повесила и отдала мне паспорт».
Говоря о своем участии в акции 27 июля, Чирцов сказал, что ничего не делал, а просто убегал от полицейских, которые в итоге его задержали.