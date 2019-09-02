В «московском деле» появился новый фигурант Эдуард Малышевский. Он арестован

Басманный суд Москвы отправил под арест нового фигуранта Эдуарда Малышевского, сообщила «МБХ медиа» координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова. Также об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В карточке на сайте Басманного суда говорится, что против Малышевского возбуждено дело о . На какой срок арестован Малышевский, не сообщается.

Ранее 2 сентября «ОВД-Инфо» рассказал о новом фигуранте «московского дела» по имени Эдуард. Позднее стало известно, что его фамилия Малышевский. По данным «ОВД-Инфо», его задержали на акции 27 июля; он был арестован на 13 суток. Ему вменяли , заявил источник ТАСС.