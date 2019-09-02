В мэрию Москвы подали уведомление о проведении протестного митинга на Сахарова 14 сентября

Помощница политика Геннадия Гудкова подала в мэрию Москвы уведомление о проведении протестной акции 14 сентября на проспекте Сахарова.

Согласно заявке, митинг должен начаться в 14 часов.

Мэрия отказывала оппозиции в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа.

31 августа вместо акции на Сахарова прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция не препятствовала шествию.