В мэрию Москвы подали уведомление о проведении протестного митинга на Сахарова 14 сентября
Источник: Интерфакс
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Помощница политика Геннадия Гудкова подала в мэрию Москвы уведомление о проведении протестной акции 14 сентября на проспекте Сахарова.
Согласно заявке, митинг должен начаться в 14 часов.
Мэрия отказывала оппозиции в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа.
31 августа вместо акции на Сахарова прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция не препятствовала шествию.