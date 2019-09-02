Премьер-министр Грузии подал в отставку. Его может сменить глава МВД, против которого выступали протестующие

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе опубликовал в фейсбуке пост, в котором сообщил, что уходит в отставку с занимаемой должности.

Кандидатуру нового премьера назовут 3 сентября, сообщил лидер парламентского большинства Георгий Вольский.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что новым главой правительства Грузии станет руководитель МВД страны Георгий Гахария.

Участники многотысячных антиправительственных митингов, проходивших в Тбилиси в июне-августе, ранее добивались отставки главы МВД Георгия Гахарии.

На фоне протестов в Тбилиси с 8 июля по распоряжению президента России Владимира Путина запрещены прямые регулярные рейсы между Россией и Грузией.