В Брянске умер 17-летний подросток, которого ударил пьяный майор полиции

В Брянске в больнице умер 17-летний подросток, которого в середине августа ударил майор полиции Денис Терехов.

Инцидент произошел 13 августа в одном из кафе в поселке Локоть Брасовского района. Свидетели рассказывали, что полицейский предложил подростку «поговорить», после чего ударил его, и тот, упав, стукнулся головой о ступеньку. СК позже сообщал, что Терехов был пьян.

Подросток был госпитализирован, позже он впал в кому.

Терехов был уволен из полиции. Сейчас он находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (часть 1 статьи 111 УК РФ). После смерти подростка обвинение могут переквалифицировать на более тяжкое.