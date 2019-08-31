В квартире Егора Жукова провели обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире фигуранта « », студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова.

«Новая газета» пишет, что обыск начался, когда в квартире находились только несовершеннолетний ребенок с бабушкой. Им показали постановление суда на обыск. Родители Егора Жукова были за городом, а адвокаты — на следственных действиях в изоляторе. Затем родители Жукова приехали в квартиру.

Адвокат Егора Жукова Леонид Соловьев сообщил, что «следователи зашли в квартиру ровно в ту минуту, когда мы зашли в ИВС, сдав мобильные телефоны».

Днем ранее адвокат арестованного студента Илья Новиков сообщил, что СК начал проверять видеоролики Егора Жукова на экстремизм.

Обновление. Во время обыска из квартиры изъяли два флеш-накопителя с предвыборными буклетами Егора Жукова и его курсовой работой, пустой диск, штатив, рубашку, либертарианский флаг и керамическую фигурку лягушки.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая баллотируется в Мосгордуму.