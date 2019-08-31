ЦИК пожалуется на Associated Press из-за интервью с Эллой Памфиловой

Центризбирком России обратится с заявлением в Общественную по жалобам на прессу из-за интервью, которое агентство Associated Press взяло у главы ЦИК Эллы Памфиловой.

В ЦИК считают, что автор материала AP допустил искажение ряда фактов. Кроме того, опубликованные видеофрагменты интервью «представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл».

В ЦИК отметили, что публикация агентства «производит впечатление пропагандистского материала».

​ЦИК просил журналистов опровергнуть допущенные ошибки, но Associated Press этого не сделало, добавили в комиссии. При этом 30 августа агентство внесло несколько правок в интервью, например, уточнило фразу Памфиловой о соблюдении буквы закона и добавило ее слова о том, что вышестоящие комиссии пытались «вернуть» часть подписей кандидатам.