Центризбирком попросил не цитировать интервью Эллы Памфиловой для Associated Press. Почитайте его прямо… (на самом деле там ничего такого)

Глава ЦИК Элла Памфилова дает интервью Associated Press, 27 августа 2019 года Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Утром 30 августа пресс-служба Центризбиркома попросила аккредитованных при комиссии журналистов не использовать «материалы публикации информагентства Associated Press (АР), вышедшей 29 августа 2019 года после интервью с председателем ЦИК России Э. Памфиловой». Об этом рассказал журналист ИА «Закон» Василий Вайсенберг. «Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

Речь идет об интервью, опубликованном 29 августа. Его взяла московский корреспондент AP Наталия Васильева. «Глава российской Центральной избирательной комиссии поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов на выборы в московский городской парламент, но после нескольких недель массовых протестов, задержаний тысяч людей и неприятной критики признает, что правила отбора кандидатов устарели», — говорится во вводной части текста.

Какая именно часть текста вызвала вопросы, неизвестно. В интервью (русскоязычный оригинал есть на видео) Памфилова говорит, что ей «как гражданину страны» хотелось бы, чтобы все были зарегистрированы для максимальной конкуренции. Система сбора подписей, по словам Памфиловой, работает уже много лет, но сейчас «люди уже требуют большего».

«В чем плюс того, что произошло? [Это] выпукло показало, что эта система — она уже все, устарела, отжила. Нельзя так. Общество это не простит, общество требует другого подхода», — отмечает Памфилова. При этом она добавила, что ЦИК обязана соблюдать букву закона.

Глава ЦИК — о регистрации кандидатов Meduza

Еще до появления просьбы ЦИК не использовать интервью Памфиловой крупнейшие российские СМИ написали по нему заметки. Они посвящены тому, что глава ЦИК призвала пересмотреть действующее законодательство и упростить процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов.

Михаил Зеленский