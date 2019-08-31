«Меня бы там арестовали на 30 суток». Навальный объяснил, почему не пошел на протестное шествие в Москве

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что не ходил на шествие против политических репрессий в Москве из-за того, что на акции его могли задержать.

«Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед „ “», — написал Навальный в твиттере, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева.

31 августа в центре Москвы прошло несанкционированное шествие против политических репрессий, в котором участвовали несколько тысяч человек. На момент написания заметки на акции никого не задержали.

В июле-августе Алексей Навальный провел под арестом 30 суток за призывы выйти на акцию за свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля.