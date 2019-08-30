Жительница Екатеринбурга подаст в суд на фотосалон из-за своего фото на надгробии

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина подаст иск в суд на фотосалон, где ее портрет был использован в качестве образца на надгробный памятник, сообщает РИА Новости.

Как рассказала сама Колбасина, изображение на овале для надгробия обнаружила ее сестра, которая пришла в фотосалон, чтобы воспользоваться услугой печати. По словам женщины, снимок был сделан около восьми лет назад для подачи документов при поступлении в институт.

Причиненный моральный вред Колбасина оценила в 500 тысяч рублей.