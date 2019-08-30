Жительница Екатеринбурга подаст в суд на фотосалон из-за своего фото на надгробии
Источник: РИА Новости
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Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина подаст иск в суд на фотосалон, где ее портрет был использован в качестве образца на надгробный памятник, сообщает РИА Новости.
Как рассказала сама Колбасина, изображение на овале для надгробия обнаружила ее сестра, которая пришла в фотосалон, чтобы воспользоваться услугой печати. По словам женщины, снимок был сделан около восьми лет назад для подачи документов при поступлении в институт.
Причиненный моральный вред Колбасина оценила в 500 тысяч рублей.
По словам адвоката, в досудебном порядке ситуацию решить не удалось, потому что владелец фотосалона считает, что ни о какой компенсации не может идти речи. «Всю ответственность он перекладывает на третью организацию», — пояснил [адвокат].