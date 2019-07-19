Албанец обвинил Еврокомиссию в незаконном использовании его фото для пропаганды против курения. Ему ампутировали ногу из-за пулевого ранения

Сигаретные пачки на витрине магазина во Франции. В центре — фотография человека после ампутации ноги Charly Triballeau / AFP / Scanpix / LETA

Проживающий во Франции выходец из Албании заявил, что изображение его ноги, ампутированной после криминального инцидента, было незаконно размещено на сигаретных пачках, продающихся в ЕС, в качестве предупреждения о последствиях курения.

Изображение на пачке, сопровождаемое надписью «Курение закупоривает ваши артерии», заметил сын 60-летнего мужчины; его семья утверждает, что опознала фото по «характерным шрамам». Ногу он потерял в Албании в 1997 году, после того как в нее попала пуля. Сам мужчина сейчас живет во Франции, а фотография, по словам членов семьи, была сделана в больнице в городе Метц, где он проходил обследование в 2018 году. Адвокат направил письмо в больницу с требованием провести расследование и выяснить, как фото попало за пределы медучреждения.

В Европейской комиссии, которая предоставляет табачным компаниям изображения для размещения на пачках, выдвинутые обвинения отвергли. Там заявили, что со всеми людьми, чьи фотографии используются на картинках, заключены специальные соглашения. «Мы можем сказать без сомнения, что этот человек — не один из них», — заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Издание Le Parisien также выяснило, что то же самое изображение использовалось в ходе антитабачной кампании в 2017 году — то есть за год до того, как албанец посещал больницу в Метце, где, как он утверждает, были сделаны снимки. В самой больнице тоже отвергли обвинения.

Аналогичный случай произошел в апреле 2017 года. Тогда 42-летняя женщина из Великобритании заявила, что изображенный на одной из картинок на пачках мужчина, лежащий под капельницей, — ее отец. Фото, по ее словам, было сделано в больнице, где он провел последние 10 месяцев своей жизни из-за болезни костного мозга. Еврокомиссия провела проверку, по итогам которой было объявлено, что на пачке изображен другой человек. Сразу после этого британка пообещала подать иск в суд, но о каких-то дальнейших ее действиях не сообщалось.

Григорий Левченко