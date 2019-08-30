Московский метрополитен подвел итоги первого аукциона по продаже списанных указателей.

Самым дорогим лотом, сообщает агентство «Москва», стал указатель «Выход в город/Нет прохода» со станции «Охотный ряд». Световой короб был продан за 51,5 тысячи рублей при стартовой цене 7,5 тысячи.

Победители торгов в течение двух недель должны будут подъехать на станцию «Тушинская», где будут храниться лайтбоксы, и оплатить там покупку.

«Люди, увлеченные темой метро, довольны и счастливы. Мероприятие прошло великолепно», — сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Аукцион по продаже старых указателей московское метро провело 30 августа. В торгах смогли принять участие только 100 человек, которые первыми зарегистрировались на сайте метро. На торги были выставлены 34 лота с начальной стоимостью 7,5 тысячи рублей.

Первый раз Московский метрополитен выставил на продажу старые указатели в декабре 2018 года. Тогда на продажу были выставлены как световые, так и не световые конструкции разной степени сохранности по фиксированным ценам. За несколько дней были раскуплены более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.