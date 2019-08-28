Московское метро снова выставит на продажу старые указатели. Их продадут с аукциона, в котором уже нельзя принять участие

Обновление: К 16:30 мск места на аукционе, где будут продавать указатели, закончились.

Московское метро 30 августа проведет аукцион по продаже старых указателей. Торги пройдут с 10:00 до 16:00 в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная».

Участие в аукционе смогут принять лишь первые 100 человек, которые оставят заявку на сайте. По состоянию на 16:00 мск, незанятыми оставались 45 мест.

На торги будут выставлены 34 лота — все световые конструкции находятся в рабочем состоянии, подчеркнули представители метрополитена.

Начальная стоимость лота — 7500 рублей. Верхней границы нет.

О планах второй раз выставить на продажу старые указатели Московский метрополитен объявил в начале августа. Тогда сообщалось, что указатели нельзя будет бронировать, но не указывалось, что продавать их будут с аукциона с ограниченным числом участников.

Впервые Московское метро распродавало списанные указатели в декабре 2018 года. Тогда на продажу были выставлены как световые, так и не световые конструкции разной степени сохранности. Световые стоили от 6250 до 10000 рублей, несветовые — 1500-3500 рублей. За несколько дней, отчитывался метрополитен, было проданы более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.