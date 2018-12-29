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шапито

Московское метро распродает старые указатели «Выход в город» и «К поездам до станций». Но за ними придется ехать на «Тушинскую»!

Агентство «Москва»
Московский метрополитен

Московское метро получило около 500 заявок на покупку старых указателей со станций за первые несколько часов их продажи, сообщила пресс-служба метрополитена.

«За первый день продажи пассажиры купили более 50 лайтбоксов. <…> За несколько часов мы получили около 500 заявок, которые сейчас обрабатываем», — заявили в пресс-службе.

Продажа старых указателей началась 25 декабря. Изначально метрополитен сообщал, что на лайтбокс можно в том числе оставить заявку онлайн, но сейчас на сайте проекта такой возможности нет — и упоминается лишь возможность купить указатель в информационном центре на «Тушинской».

В метрополитене не пояснили, связан ли отказ от возможности оставить заявку онлайн со слишком большим спросом. «Продажа лайтбоксов продолжится до тех пор, пока товар есть в наличии. Каждый день в магазин поставляют новую партию указателей», — заявила пресс-служба.

Световые указатели метрополитен продает за 6250-10000, несветовые — за 1500-3500 рублей.

Обновление. Пресс-служба метрополитена утверждает, что в магазин каждый день привозят новую партию указателей. Однако, как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, пока туда лишь однажды завезли партию в 350 штук, которую к вечеру 29 декабря раскупили практически целиком (к 17:30 не был продан только один указатель, но сейчас, вероятно, купили и его). После праздников в магазин должны привести еще 30 указателей с одной из станций; в дальнейшем их будут поставлять по мере замены.
Департамент транспорта правительства Москвы