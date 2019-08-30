Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана «Дориан», который надвигается на Флориду

Дональд Трамп отменил визит в Польшу в связи с надвигающимся на Флориду ураганом «Дориан». Об этом президент США заявил журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

«Для меня очень важно быть здесь. Ураган, судя по всему, может оказаться очень серьезным», — сказал Трамп.

Он заявил, что предупредил президента Польши Анджея Дуду об отмене своего визита. По словам Трампа, вместо него в Польшу поедет вице-президент Майкл Пенс.

Дональд Трамп должен был прибыть в Польшу 1 сентября на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Президента России Владимира Путина на эти мероприятия не пригласили. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что его присутствие было бы неуместно, поскольку Россия «применяет вооруженную агрессию в отношении соседей».

Из-за приближения урагана «Дориан» во Флориде ввели чрезвычайное положение. Ураган подойдет к восточному побережью штата 2 сентября. Ожидается, что он станет самым сильным для этого региона с 1992 года.