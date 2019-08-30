Режиссер Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Режиссер и кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко объявил, что не будет участвовать в выборах главы региона. Об этом он сообщил в ходе дебатов в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Я снимаю свое имя с выборов», — сказал Бортко. Режиссер отметил, что 31 августа подаст в городской избирком соответствующее заявление.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в „подкидного дурака“. Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», — объяснил Бортко свое решение.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. В них будут участвовать временный глава Петербурга Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).