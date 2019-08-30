Полиция Челябинска прекратила уголовное дело против Бориса Золотаревского, возбужденное после акции «Он нам не царь»

Полиция Челябинска прекратила уголовное дело по статье о хулиганстве, возбужденное в отношении руководителя штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского.

Дело закрыли, поскольку полиция не смогла доказать его причастность к преступлению, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уголовное дело против Золотаревского возбудили после того, как в Челябинске 5 мая 2018 года прошла акция « ». В тот момент он был координатором местного штаба Алексея Навального. Дело на него завели как на организатора митинга. При этом Золотаревский не участвовал в акции, поскольку его задержали до ее начала.

12 августа Борис Золотаревский был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. На согласованном митинге за свободные выборы, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, он призвал демонстрантов идти к администрации президента России.