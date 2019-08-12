Борис Золотаревский арестован на 30 суток. На митинге 10 августа он призвал протестующих идти к администрации президента

Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток руководителя штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Об этом сам Золотаревский сообщил в твиттере.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. На согласованном митинге за свободные выборы, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, Золотаревский призвал собравшихся после акции отправиться в сторону Китай-города, где находится администрация президента России.

Золотаревского задержали после выступления на митинге и оставили на ночь в ОВД «Китай-город». К нему не пускали адвоката, сообщала «Апология протеста».