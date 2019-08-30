Московская полиция на день закрыла общественное пространство «Яма». Там планировали провести дискуссию о студентах и политике

Амфитеатр на Хохловской площади, также известный как общественное пространство «Яма», не будет работать 30 августа. Об этом сообщило московское управление МВД РФ.

«Яму» решили закрыть, так как там планировалось провести массовое мероприятие. Оно не согласовано, поскольку мэрия Москвы не получала заявку на него, заявила полиция.

«Учитывая незаконность мероприятия возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних», — говорится в сообщении.

Московская полиция не уточнила, о каком мероприятии идет речь.

В начале недели студенческий журнал Doxa сообщил о подаче в мэрию Москвы заявки на митинг против политического давления на студентов и университеты. Организаторы предложили устроить его 30, 31 августа или 1 сентября, а в качестве одного из мест проведения акции указали Хохловскую площадь.

28 августа организаторы заявили, что мэрия проигнорировала их заявку. Вместо митинга они решили устроить культурное мероприятие «Университет в яме» — с лекциями и публичной дискуссией о студентах и политике. Провести его планировалось 30 августа в амфитеатре на Хохловской площади.