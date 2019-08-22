В мэрию Москвы подали заявку на митинг против политического давления на студентов и университеты

В мэрию Москвы направлена заявка на митинг «Свободу студентам, свободу университетам». Об этом «Медузе» сообщил редактор студенческого журнала «Doxa» Армен Арамян.

Организаторы предлагают устроить митинг 30, 31 августа или 1 сентября. Среди мест проведения акции в заявке указаны проспект Сахарова, площадь перед входом на ВДНХ и площадка возле Музея космонавтики. Заявленная численность участников — до трех тысяч человек.

Среди организаторов акции сотрудники журнала «Doxa», представители профсоюза «Университетская солидарность» и объединения «Инициативная группа МГУ», а также группы поддержки студентов Егора Жукова и Даниила Конона, обвиняемых по .

На митинге, в частности, планируется поднять вопрос политического давления на университеты и студентов. «Особый акцент будет сделан на выражении солидарности с представителями университетского сообщества, которые подвергаются преследованиям из-за своих политических убеждений», — говорится в пресс-релизе организаторов акции.

Среди 14 фигурантов «московского дела» трое студентов: Егор Жуков (ВШЭ), Даниил Конон (МГТУ им. Баумана) и Валерий Костенок (РГУ им. Косыгина).