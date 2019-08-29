Участника акции против пенсионной реформы, напавшего на полицейских, отправили на принудительное лечение

Тверской суд Москвы отправил на принудительное лечение Василия Костылева, обвинявшегося в нападении на полицейских на против повышения пенсионного возраста.

По версии следствия, участник акции протеста ударил одного полицейского в лицо, а второго схватил за шею. Сам Костылев утверждал, что пытался защититься при задержании и не хотел причинить вред полицейским.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы у Костылева было выявлено шизотипическое расстройство. В связи с этим суд назначил ему лечение, освободив от уголовной ответственности.

По обвинению в насилии в отношении представителей власти во время акции против повышения пенсионного возраста перед судом предстали три человека. В декабре 2018 года Иван Беляков получил два года лишения свободы условно. В апреле суд назначил принудительное лечение Виктору Федосееву.