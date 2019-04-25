Участника акции против пенсионной реформы в Москве отправили на принудительное лечение за нападение на полицейского

Тверской суд Москвы отправил на принудительное лечение 25-летнего Виктора Федосеева, участника против повышения пенсионного возраста в сентябре 2018 года.

Федосеев обвинялся по статье о применении насилия к представителю власти, не опасному для жизни и здоровья. По версии следствия, он ударил сотрудника Росгвардии кулаком по голове.

Психолого-психиатрическая экспертиза в ходе следствия установила наличие у Федосеева недифференцированной шизофрении.

По обвинению в насилии в отношении представителей власти во время акции против повышения пенсионного возраста перед судом предстали три человека. В декабре Иван Беляков получил два года лишения свободы условно. Приговор в отношении Василия Костылева ожидается в мае, прокуратура просит отправить его на принудительное лечение.