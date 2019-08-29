Тима Белорусских все-таки выступит на фестивале «PRO лето», который пройдет на проспекте Сахарова в Москве 31 августа. Об этом сообщила «Медузе» представитель певца. Она подчеркнула, что мероприятие, в котором примет участие музыкант, «не имеет никакого отношения к политике».

Ранее Российский союз молодежи, объявляя о фестивале «PRO лето», назвал Тиму Белорусских одним из его участников. Однако представитель певца говорила «Медузе», что участие Тимы Белорусских в мероприятии не планируется.

Предполагалось, что Тима Белорусских 31 августа выступит на дне города в Оленегорске (Мурманская область).

Фестиваль «PRO лето» приурочен к 1 сентября. Он пройдет одновременно с несогласованной акцией протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Это уже не первый раз, когда во время акций проводят массовые бесплатные фестивали с участием поп-звезд. В частности, на проспекте Сахарова 24 августа проходил митинг-концерт в честь Дня российского флага.