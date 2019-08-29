Тима Белорусских опроверг участие в концерте 31 августа в Москве во время протестов. Он будет выступать в Оленегорске

Тима Белорусских не будет выступать на фестивале «PRO лето» на проспекте Сахарова в Москве 31 августа. Об этом «Медузе» сообщила представитель певца.

При этом, согласно анонсам, 31 августа артист будет выступать на дне города в Оленегорске.

Ранее в Российском союзе молодежи объявили, что 31 августа в Москве выступят Мот, Ольга Бузова, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, «Дискотека авария», Dava, Sabi Miss, Кристина Си, «Против правил», Алексеев, а хедлайнером станет американский певец Джейсон Деруло — автор одного из гимнов ЧМ-2018. 29 августа также стало известно, что москвичам начали рассылать СМС с приглашением на фестиваль.

Фестиваль «PRO лето» формально приурочен к 1 сентября, но пройдет одновременно с очередной оппозиционной акцией протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Это уже не первый раз, когда во время акций проводят массовые бесплатные фестивали с участием поп-звезд.