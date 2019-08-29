Роспотребнадзор проверил 66 продавцов шаурмы в Москве. Нарушения нашли у 65

Роспотребнадзор нашел нарушения у 65 из 66 продавцов шаурмы в Москве, которых специалисты ведомства проверили после жалоб покупателей.

В Роспотребнадзоре заявили, что часто продавцы готовили шаурму из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушали сроки годности и условия хранения.

В примерно половине случаев готовая шаурма не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. Кроме того, у персонала и в самих заведениях нашли бактерии группы кишечной палочки.

34 заведения после проверки временно закрыли. В суды направили 53 административных дела: 23 заведения закрыли на 30-90 дней, одно оштрафовали на тысячу рублей, еще 29 дел не рассмотрены.

В 2018 году Роспотребнадзор проверил в Москве более 250 заведений по продаже шаурмы и нашел нарушения в каждой из них.

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