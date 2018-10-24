Роспотребнадзор проверил более 250 точек по продаже шаурмы в Москве. И в каждой нашел нарушения

Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки точек, торгующих шаурмой в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, с июня по октябрь была проверена 251 торговая точка. Во всех были обнаружены нарушения «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований технических регламентов».

Более половины (54%) образцов шаурмы, отобранных для проверки, не соответствовали требованиям безопасности.

По итогам проверки было составлено 202 протокола о временном запрете деятельности торговых точек.