На пост премьер-министра Украины выдвинут замглавы офиса президента Алексей Гончарук

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул замглавы своего офиса, 35-летнего на должность премьер-министра. Это подтвердил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

По словам Геруса, партия «Слуга народа», получившая большинство в Раде, поддержит кандидатуру Гончарука.

На пост генпрокурора выдвинут замглавы офиса президента Руслан Рябошапко, на пост руководителя СБУ — исполняющий обязанности главы ведомства Иван Баканов. Министром иностранных дел предложено назначить Вадима Пристайко, который возглавляет миссию Украины при НАТО. Во главе МВД и Минфина Зеленский предложил оставить действующих министров Арсена Авакова и Оксану Маркарову.

В Киеве 29 августа открылась первая сессия Верховной Рады девятого созыва. На ней депутаты сформируют новый кабинет министров Украины. Члены предыдущего правительства уже сложили полномочия.

Представители партии Владимира Зеленского «Слуга народа» получили 254 из 450 депутатских мест в новом парламенте.