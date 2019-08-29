На посетителя «Театра.doc», где сорвали спектакль о геях, составили протокол о мелком хулиганстве

Московская полиция привлекла к административной ответственности одного из посетителей «Театра.doc», где накануне был сорван показ спектакля «Выйти из шкафа».

Как сообщает ТАСС, на мужчину по имени Антон Ткачук составлен протокол по статье 20.1 КоАП («мелкое хулиганство»). Задержанный провел ночь в полиции. Ему грозит до 15 суток административного ареста. Подробностей о том, что именно Ткачук делал в театре, не приводится.

Обновлено. За попыткой срыва спектакля «Выйти из шкафа» в «Театре.doc» стоят активисты SERB, заявил «Открытым медиа» один из лидеров движения Гоша Тарасевич.

Вечером 28 августа во время показа «Выйти из шкафа» в «Театр.doc» ворвалась группа людей, которая стала кричать и мешать актерам играть спектакль, обвиняя театр в пропаганде гомосексуальности. Руководству театра пришлось дважды вызывать наряд полиции. Режиссер «Театра.doc» Анастасия Патлай подала заявление в полицию на хулиганские действия провокаторов.

Согласно описанию на сайте «Театра.doc», «Выйти из шкафа» — это документальный спектакль о каминг-аутах, «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев».