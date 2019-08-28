В «Театре.doc» сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о геях

Около 12 человек ворвались в «Театр.doc» и сорвали документальный спектакль «Выйти из шкафа», посвященный жизни российских геев, сообщает «Медиазона».

Режиссер Анастасия Патлай рассказала, что активисты кричали и мешали актерам. Возле театра стоят люди с плакатом, чей смысл «Медиазона» описала как «Док — гомосековский театр».

Режиссера Анастасию Патлай увезли в полицию, сообщила в фейсбуке журналистка Зоя Светова. По ее словам, люди, сорвавшие спектакль, обвинили театр в пропаганде гомосексуальности.

Baza сообщает, что кроме Патлай в полицию доставили одного сотрудника театра и двух провокаторов. Патлай намерена подать заявление в полицию по поводу срыва спектакля, сообщает «Эхо Москвы».

Режиссер, ассистент худрука «Театра.doc» Зарема Заудинова сообщила, что после приезда полиции спектакль возобновился, однако активисты продолжили кричать угрозы.

На сайте театра сказано, что «Выйти из шкафа» — это документальный спектакль о каминг-аутах, «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев».