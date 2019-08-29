ФБК обнаружил у главы Петербурга квартиру за 150 миллионов рублей. Пресс-служба Беглова объявила, что недвижимость стоила в 10 раз меньше

Квартира площадью 150,6 квадратных метра в центре Москвы, зарегистрированная на имя главы Петербурга Александра Беглова, была куплена в 2005 году на этапе строительства за 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Беглова.

Цена, заплаченная за квартиру, «не имеет никакого отношения к ее рыночной стоимости», подчеркнули в пресс-службе. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил московскую квартиру Беглова в 150 миллионов рублей. При том размере дохода, который задекларировали Беглов и его супруга, копить на такую квартиру им пришлось бы 25 лет, говорилось в расследовании ФБК.

Московская квартира Беглова расположена в Казарменном переулке в ЖК «Дом на Покровском бульваре» — проекте «Донстроя». Беглов, по данным Росреестра, владеет ей с 2013 года. Передача квартир в этом жилом доме владельцам, сообщалось на сайте «Донстроя», началась в 2010 году.

В 2005 году Александр Беглов возглавлял Контрольное управление президента Российской Федерации. В 2013 году он был полпредом президента в Центральном федеральном округе. О квартире в Казарменном переулке Беглов сообщал в декларации о доходах.

Беглов в качестве самовыдвиженца участвует в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут 8 сентября.