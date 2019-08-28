ФБК: глава Петербурга Александр Беглов владеет квартирой за 150 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в Росреестре данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, зарегистрированной на имя Александра Дмитриевича Беглова. Точно так же зовут исполняющего обязанности губернатора Петербурга.

Беглов, откуда квартира? Алексей Навальный

Квартира расположена в Казарменном переулке в ЖК «Дом на Покровском бульваре». Беглов владеет ей с 2013 года. По оценке ФБК, недвижимость стоит 150 миллионов рублей.

Основатель ФБК Алексей Навальный отметил, что в 2008-2012 годах Беглов и его супруга заработали около 30 миллионов рублей. По его мнению, чтобы купить эту квартиру семье пришлось бы копить 30 лет. «Откуда квартира, Беглов?» — спросил Навальный, обращаясь к главе Петербурга.

В декларации о доходах Беглова за 2018 год, опубликованной на сайте администрации Петербурга, упомянуты пять квартир в собственности и одна квартира в пользовании. Среди них значится в том числе 150-метровая квартира.

Александр Беглов пока не комментировал расследование ФБК.

Исправление. Первоначально в заметке утверждалось, что квартира площадью 150,6 квадратных метра не значится в декларации Александра Беглова. Это не так. Редакция приносит свои извинения.

8 сентября пройдут выборы губернатора Петербурга. Александр Беглов участвует в них как самовыдвиженец.