Apple назначила дату новой презентации на 10 сентября. На ней представят новые айфоны

Apple разослала журналистам приглашение на свою презентацию, которая пройдет 10 сентября в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, сообщает The Verge.

В приглашении не говорится, что покажут на презентации, при этом журналисты считают, что на мероприятии представят три новых модели iPhone.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что новые айфоны получат возможность реверсивной беспроводной зарядки и систему камер с третьим сенсором, которая позволит снимать сверхширокоугольные фото и видео.

Также ожидается, что на презентации покажут новые наушники AirPods, планшеты iPad и 16-дюймовый MacBook Pro.