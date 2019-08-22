Bloomberg: новые айфоны получат камеры для съемок сверхширокоугольных фото и видео. Поддерживать 5G они не будут

Компания Apple представит три новых модели iPhone на презентации в сентябре, сообщает Bloomberg. Новые смартфоны заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Смартфоны получат новые процессоры Apple A13 и возможность реверсивной беспроводной зарядки, а также новую систему камер с третьим сенсором, что позволит снимать сверхширокоугольные фото и видео. Поддержки 5G ни у одной из моделей не будет.

До конца года Apple также значительно обновит линейки других своих продуктов, пишет Bloomberg: так, в частности, будут представлены новые версии планшета iPad и наушников AirPods. Компания также выпустит новый MacBook Pro с диагональю 16 дюймов.