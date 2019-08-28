Советник Бастрыкина, обвиняемый в терроризме, перенес инфаркт в СИЗО

Советник главы Следственного комитета Михаил Музраев, обвиняемый в терроризме и поджоге дома волгоградского губернатора, перенес инфаркт в СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

Защитник утверждает, что Музраеву поставлен диагноз «третья стадия гипертонической болезни с четвертой степенью риска», который запрещает содержание под стражей.

Ранее Лефортовский суд продлил срок ареста Музраева, причем по ходатайству на другого фигуранта уголовного дела Владимира Зубкова. 27 августа Мосгорсуд оставил в силе это решение, посчитав продление ареста одного человека по документам на другого «технической ошибкой», пишет газета.

Михаил Музраев возглавлял волгоградское управление СК с 2007 по 2018 год, а в 2019 году стал советником главы ведомства Александра Бастрыкина. В июне Музраева задержали по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Его также обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном хранении боеприпасов.

По данным «Коммерсанта», недавно следователи ФСБ, ведущие уголовное дело Михаила Музраева, объединили его с несколькими другими, включая случаи грабежей, краж и поджогов. По нему проходят фигурантами еще ряд неназванных лиц, не связанных с правоохранительными органами.