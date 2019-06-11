Советника Бастрыкина задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области. Это один из ключевых сотрудников СК

Дмитрий Рогулин / ТАСС / Scanpix / LETA

В Волгограде задержан генерал-лейтенант Михаил Музраев — бывший руководитель регионального управления Следственного комитета, а с января 2019 года советник главы СК Александра Бастрыкина. Как сообщили СК и ФСБ, он проходит по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угрозах в его адрес. Вместе с ним задержан волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. У них прошли обыски, сообщает V1.ru. «Коммерсант» пишет, что задержанных отправили самолетом в Москву. Об их аресте пока не сообщалось, но, как утверждают волгоградские издания со ссылкой на источники, оба фигуранта сейчас находятся в СИЗО «Лефортово».

«Коммерсант» сообщил, что Музраев и Зубков проходят подозреваемыми по делу об и . Покушение на губернатора Андрея Бочарова совершили 16 ноября 2016 года: пятеро преступников подожгли дом его семьи в Волгограде. Роль Музраева в преступлении пока неизвестна.

Покушение на губернатора, по данным СК, организовал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Следователи называют его «криминальным авторитетом» и лидером группировки, которая с 2012 года совершала «дерзкие преступления». По версии следствия, он организовал покушение на Бочарова, когда тот вернул в муниципальную собственность территорию Центрального рынка, с 2003 года находившуюся в аренде у Ремезова. 23 мая СК сообщил о задержании главного фигуранта дела.

Генерал-лейтенант Михаил Музраев — одна из ключевых фигур в Следственном комитете. Он возглавлял волгоградское СК с 2007 по 2018 год, а до этого 11 лет был заместителем прокурора области по следствию. В январе 2019-го стало известно о его назначении на пост советника Александра Бастрыкина.

Михаил Музраев, по словам его подчиненных, близко знаком с бывшими высокопоставленными сотрудниками СК и , которые стали фигурантами дела о коррупции в ведомстве. Оба были его подчиненными во время службы в Волгограде.

Александр Бакланов