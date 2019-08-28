Хирурги больницы Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении. Минздрав пообещал им «стимулирующие выплаты»

Пятеро хирургов центральной городской больницы Нижнего Тагила отменили решение об увольнении после разъяснительной беседы с чиновниками министерства здравоохранения РФ. Еще один хирург, заявлявший об увольнении, пока находится в отпуске.

Минздрав произведет стимулирующую выплату врачам за повышенную рабочую нагрузку за июль и август.

Кроме того, в ведомстве заявили, что изменят «маршрутизацию пациентов» в Нижнем Тагиле, чтобы исключить дополнительную нагрузку на хирургов, а также примут на работу в больницу двух новых специалистов.

Хирурги больницы Нижнего Тагила массово подали заявление об увольнении на прошлой неделе, жалуясь на низкие зарплаты и повышенную нагрузку. Инцидентом занимались прокуратура и Минздрав Свердловской области.