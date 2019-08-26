Из больницы в Нижнем Тагиле решили уволиться все хирурги. Прокуратура пообещала проверить, какие им платят зарплаты

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Из Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле решили уволиться все хирурги. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведенные Трудовым кодексом, и уходим в никуда», — рассказал местному изданию ИА «Все новости» заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев.

Он уточнили, что сейчас в его отделении работают три хирурга, два — в гнойном, еще один — по совместительству. Заявления написали все узкие специалисты этого профиля.

На сайте ЦГБ № 1 Нижнего Тагила указано, что, по данным на 1 января 2019 года, в больнице, включая ее поликлинику, работали десять врачей-хирургов. В списке вакансий на 1 июля в ЦГБ № 1 есть только одна вакансия врача-хирурга. В объявлении указано, что врач будет зарабатывать от 34,3 тысячи до 75 тысяч рублей. В объявлении о вакансии указано, что работать врачу придется с 8.00 до 15.42. Врач-хирург из тагильской больницы Никита Зотов в видеообращении говорил, что оклад специалиста в этом медучреждении — 22 тысячи рублей.

Минздрав Свердловской области в связи с массовым увольнением хирургов собрал специальную комиссию. «Никто не останется без хирургической помощи в Нижнем Тагиле — это главное!» — написал в фейсбуке пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Массовым увольнением врачей занялась прокуратура Свердловской области. В ближайшее время, сообщается на сайте ведомства, сотрудники прокуратуры поедут в Нижний Тагил, чтобы встретиться со всеми заинтересованными сторонами — «как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений». Прокуратура обещает провести проверку «по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат».

Увольнение тагильских хирургов прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, этот вопрос требует реакции местных властей и Минздрава РФ, но в Кремле о ситуации знают.

Поговорив с чиновниками Минздрава, один из хирургов тагильской городской больницы № 1, как сообщает ТАСС, решил не увольняться. Еще пять врачей взяли неделю на размышление.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле отозвал из отпуска главу областного Минздрава.

На низкие зарплаты при высокой нагрузке ранее жаловались и врачи из другой больницы в Нижнем Тагиле — Демидовской. В начале августа они написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву и главе областного Минздрава, в котором, в частности, заявили, что «зарплаты по 100 тысяч рублей», о которых заявляет главврач больницы, не соответствуют действительности. Из больницы, говорилось в письме, массово увольняются врачи. По словам Никиты Зотова, после увольнения врачей из Демидовской больницы пациентов стали направлять в ЦГБ № 1.