Собянин увеличил минимальную пенсию в Москве на две тысячи в месяц. Меньше чем за две недели до выборов в Мосгордуму

Правительство Москвы приняло постановление об увеличении минимальной пенсии для неработающих жителей города на 2 тысячи рублей, до 19,5 тысячи рублей в месяц.

Пенсия будет считаться по новым правилам уже с 1 сентября.

8 сентября пройдут выборы в Московскую городскую думу. Избирательная кампания сопровождается крупными скандалами: несколько десятков независимых кандидатов были не допущены до выборов.

Предыдущий раз размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в Москве пересматривался в январе 2018 года. В конце того же года Собянин подписал постановление, которое не предусматривало увеличения минимального размера в течение всего 2019 года, однако в середине августа мэр Москвы заявил, что ресурсы для повышения пенсии у города все же есть.