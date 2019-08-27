Правительство Москвы утвердило стоимость проезда на Московских центральных диаметрах

Правительство Москвы утвердило тарифы на проезд на линиях Московских центральных диаметров (МЦД) — новых наземных веток метро, которые свяжут Москву с областью.

Всего будет пять линий МЦД, которые пройдут через центр Москвы. Первые две ветки запустят в конце 2019 года: это МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска.

Маршруты на первых двух МЦД поделят на три тарифные зоны: « », « » и « ». Проезд в «Центральной» зоне по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» будет стоить 38 рублей, в зоне «Пригород» — 45 рублей, в зоне «Дальняя» — 45 рублей плюс 23 рубля за каждую зону до границ МЦД.

С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или Московское центральное кольцо или обратно, если оплата проведена по карте «Тройка». Пересадку можно сделать в течение 90 минут с момента валидации билета. После выхода с МЦД нужно приложить «Тройку» к валидатору или турникету, иначе бесплатная пересадка будет невозможна.

Московский метрополитен ранее провел конкурс на создание новой системы оплаты проезда, которая, в числе прочего, предполагает введение тарифных зон.