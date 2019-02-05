Московское метро заказало разработку системы оплаты проезда по зонам

Московский метрополитен провел конкурс на создание новой системы оплаты проезда, которая, в числе прочего, предполагает введение тарифных зон, сообщает РБК.

По условиям тендера, победитель которого стал известен в декабре, разработчики системы оплаты должны обеспечить «поддержку функционала зональной тарификации».

Контракт на сумму 670 миллионов рублей выиграла компания «Программный продукт». Ее представители сообщили РБК, что тарифы на проезд, включая оплату по зонам, устанавливает департамент транспорта, а задача их компании — «поддержать эти правила технологически».

Представитель Московского метрополитена, в свою очередь, рассказал РБК, что новая система оплаты проезда рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты — зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

При этом собеседник издания отметил, что при разработке проекта новой системы оплаты изучался опыт мегаполисов с наиболее развитой транспортной системой. В числе таких городов он назвал Лондон, Сингапур и Токио, где оплата проезда в метро зависит от зоны (расстояния).

Московское метро в декабре объявило о разработке новой билетной системы, в которую будет заложена возможность интеграции с системами оплаты проезда в других регионах, а также персонификация карты «Тройка».