МВД поддержало предложение блокировать на 30 дней банковские карты при получении подозрительных платежей

МВД РФ поддержало предложение блокировать на длительный срок операции по банковским картам в случае подозрительных транзакций. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей Ассоциации банков России.

Ранее ассоциация предложила блокировать банковские карты на срок до 30 рабочих дней, если есть подозрения, что на счет поступили деньги, полученные мошенническим путем.

В МВД считают, что 30 дней хватит на то, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. Он отметил, что многие банки считают, что нужно блокировать не всю карту, а только подозрительную сумму.

В ЦБ РФ ранее усомнились, что эта мера будет эффективна, поскольку зачастую банки блокируют карты, когда злоумышленники уже вывели с них деньги.

Сейчас банки могут заблокировать карту из-за подозрительных операций только на два дня.

В 2018 году, по данным ЦБ РФ, мошенники похитили с банковских карт россиян 1,3 миллиарда рублей. Это на 44% больше, чем в 2017 году.