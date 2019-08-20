Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России предложила блокировать банковские карты, если есть подозрения, что на них зачислили деньги, полученные мошенническим путем.

Как сообщает «Коммерсант», такие поправки предлагается внести в закон о национальной платежной системе и в закон об отмывании денег. Эту идею ассоциация обсудит 27 августа на заседании комитета по информбезопасности.

Банки предлагают блокировать деньги на карте, пока не будет подтверждена легитимность трансакции. Если отправитель средств обратится в полицию, то блокировка будет действовать 30 рабочих дней. Если отправитель этого не сделает, то карту разморозят через два дня.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», указали на то, что срок блокировки на 30 дней недостаточно обоснован. Кроме того, нет ясности, как следователи, ведущие уголовные дела, смогут продлевать срок блокировки.

В Центробанке это не комментировали. Собеседники издания говорят, что ранее ЦБ «весьма сдержанно» воспринял эту идею.

В 2018 году, по оценке ЦБ РФ, мошенники украли с банковских карт россиян 1,3 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в 2017-м.