«МБХ Медиа»: Марат Медоев, фигурировавший в расследовании Ивана Голунова, перешел на работу в «Мосэнерго»

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев перешел на работу в «Мосэнерго», где стал советником управляющего директора по безопасности и режиму. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на анонимного сотрудника компании.

«Это очень высокая должность, выше только управляющий директор. Служебное авто, очень большая зарплата и никаких обязанностей при самых широких возможностях», — рассказал сотрудник.

Информированный источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что Медоев начал работать «в крупной энергетической компании». При этом, по данным собеседника агентства, он остается сотрудником ФСБ.

26 августа «Русская служба Би-би-си» писала, что Медоев прикомандирован от ФСБ к службе безопасности «Газпрома». Позже другой собеседник издания уточнил, что речь идет о «Мосэнерго», которая является «дочкой» газовой компании.

По данным источников РБК, Медоев «около месяца назад» был снят с должности в ФСБ. Идет ли речь об увольнении со службы, источники издания не уточняли.

Марат Медоев — одна из центральных фигур в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Журналист выяснил, что руководство УФСБ и лично Медоев тесно связаны с начальством ГБУ «Ритуал», которое контролирует похоронный рынок столицы. Семья Медоевых особенно близка к семье замглавы «Ритуала» Валериана Мазараки.