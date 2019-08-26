РБК: подполковника ФСБ Марата Медоева, упомянутого в расследовании Ивана Голунова, сняли с должности

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев покинул свой пост. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, и источник в правоохранительных органах пишет РБК.

По утверждению одного из источников, близких к ФСБ, Медоева сняли «около месяца назад». Где он работает сейчас, собеседники РБК не уточнили.

Марат Медоев — одна из центральных фигур в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Журналист выяснил, что руководство УФСБ и лично Медоев тесно связаны с начальством ГБУ «Ритуал», которое контролирует похоронный рынок столицы. Семья Медоевых особенно близка к семье замглавы «Ритуала» Валериана Мазараки.

В июне 2019 года Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Расследование Ивана Голунова Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ. Расследование Ивана Голунова